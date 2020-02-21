Комитет по внешней политике Верховной Рады Украины отказался обсуждать законопроект о вымышленном «геноциде армян».

Соответствующий законопроект, представленный депутатом от политической партии «Слуга народа» Дарьей Володиной, был возвращен без обсуждения, заявили в посольстве Азербайджана в Киеве.

Обсуждение законопроекта было отложено в связи с совместными усилиями посольств Азербайджана и Турции в Украине, добавили в азербайджанской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в парламенте Украины рассмотрят вопрос признания геноцида Ходжалы.

Minval.az