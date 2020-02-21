Суд в Германии разрешил вырубку леса на территории, которая предназначена для строительства европейского завода американского производителя электромобилей Tesla.

Решение высшего административного суда Берлина и Бранденбурга, вынесенное накануне окончательное и не подлежит обжалованию, передает онлайн-издание «Корреспондент».

Несколькими днями ранее этот же суд распорядился временно приостановить расчистку участка.

Теперь суд отклонил жалобу активистов федерального экологического союза Зеленая лига.

Судьи не нашли нарушений в том, что власти региона разрешили подготовительные строительные мероприятия.

Вырубка леса в Германии не разрешена вне периода гнездования птиц, который начинается 1 марта и длится до осени, поэтому лесозаготовительная техника прибыла на участок в середине февраля и приступила к работе.

Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в федеральной земле Бранденбург должен заработать с лета 2021 года.

Minval.az