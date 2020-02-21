Французские власти должны отказаться от исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявила лидер партии националистов «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как написала Ле Пен в сети микроблогов Twitter, «свободное государство» не должно подчиняться «недемократическим манипуляциям». Она также призвала французского президента Эммануэля Макрона обратить внимание на ситуацию, передает Росбалт.

В своем заявлении Ле Пен ссылается на расследование в журнале Valeur Actuel. Юрист Грегор Пюппенк, опубликовавший это расследование, утверждает, что некоторые судьи ЕСПЧ раньше работали в фонде миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» или в неправительственных организациях, связанных с Соросом. По мнению юриста, это значит, что Сорос мог воздействовать на решения суда.

Постановления ЕСПЧ являются обязательными к исполнению властями того государства, в отношении которого они вынесены, однако некоторые власти отказываются от исполнения отдельных решений.

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