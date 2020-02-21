Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт необходимо урегулировать на основе Хельсинкского заключительного акта, резолюций и постановлений, принятых ООН и ОБСЕ.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с президентом Итали Серджо Маттареллой с заявлениями для печати.

«Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями. Однажды руководитель Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах – независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права. Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал глава государства.

Minval.az