Фантастическое развитие конфликта в Сирии вокруг Идлиба.

Эрдоган устами своего министра обороны просит Россию «отойти в сторону», не мешая ему умыть расхрабрившегося Асада, за которого Путин горой стоит.

Путин срочно звонит Макрону и Меркель, просит помочь ему унять ещё более расхрабрившегося Эрдогана.

Европейцы входят в положение и предлагает срочно встречу на четверых.

При этом не забыть бы, что война в Сирии, как минимум, трижды объявлялась Кремлем законченной, а поставленные Турции в пику Штатам российские ПЗРК С-400 Эрдоган готовится пустить в дело практически против российских благодетелей.

Говорите, ворон ворону глаз не выклюет?…

Аркадий Дубнов

Minval.az