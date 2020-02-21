Фантастическое развитие конфликта в Сирии вокруг Идлиба.
Эрдоган устами своего министра обороны просит Россию «отойти в сторону», не мешая ему умыть расхрабрившегося Асада, за которого Путин горой стоит.
Путин срочно звонит Макрону и Меркель, просит помочь ему унять ещё более расхрабрившегося Эрдогана.
Европейцы входят в положение и предлагает срочно встречу на четверых.
При этом не забыть бы, что война в Сирии, как минимум, трижды объявлялась Кремлем законченной, а поставленные Турции в пику Штатам российские ПЗРК С-400 Эрдоган готовится пустить в дело практически против российских благодетелей.
Говорите, ворон ворону глаз не выклюет?…