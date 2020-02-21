Министерство иностранных дел Грузии, в четверг, 20 февраля, обвинило Россию в причастности к организации и проведению в октябре 2019 года масштабной кибератакина грузинские правительственные и коммерческие сайты.

«28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена масштабная кибератака на сайты, серверы и другие операционные системы Администрации президента Грузии, судов, различных муниципальных собраний, государственных и коммерческих учреждений и средств массовой информации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

Согласно расследованию, проведенному грузинской стороной, и информации, собранной в результате сотрудничества с партнерами, эта кибератака была спланирована и проведена Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщило ведомство.

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты, заявил 20 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся», — сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Minval.az