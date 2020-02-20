Американская певица Лана Дель Рей из-за болезни отменила гастроли по Европе.

Как сообщает RT со ссылкой на New Musical Express, тур, организованный в поддержку её последнего альбома Norman Fucking Rockwell, должен был пройти с 21 февраля по 3 марта и охватить восемь городов.

«Мне жаль всех подводить в последний момент, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой певческий голос. Доктор посоветовал отдохнуть четыре недели. Я ненавижу всех разочаровывать, но мне необходимо выздороветь», — заявила певица.

На данный момент неизвестно, будут ли концерты переноситься на другие даты. Всем, кто купил билеты, рекомендовано связаться с точкой продаж и запросить возврат средств.

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