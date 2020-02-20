Студенты из Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана провели демонстрацию в Турции, потребовав переселить их из аварийного общежития. Об этом сообщило издание «Хроника Туркменистана».

По словам источников издания, митинг иностранных студентов университета Имама Сютчю в городе Кахраманмараш состоялся 19 февраля. В акции приняли участие около 400 человек.

По словам студентов, их обеспокоило землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее 24 января в провинции Элязыг. В результате стихийного бедствия погиб 41 человек, были разрушены 378 зданий, еще 3249 зданий получили серьезные повреждения. После этого турецкие специалисты дали прогноз, что в Стамбуле и Кахраманмараше тоже могут произойти землетрясения магнитудой до 7-8. Профессора университета Имама Сютчю считают, что для разрушения старых корпусов учебного заведения (в том числе общежития иностранных студентов) будет достаточно толчка магнитудой 3,2.

Minval.az