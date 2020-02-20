В Великобритании врачи получат право не оказывать медпомощь расистам, сексистам и гомофобам.

Такие положения вводит с апреля Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании, чтобы защитить врачей от оскорблений и насилия.

По словам главы Национальной службы здравоохранения, исключение будет сделано в случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи, передает РЕН ТВ.

Больницы и врачи NHS содержатся за счет госбюджета и оказывают помощь всем, в том числе мигрантам.

Согласно статистике, более 28% медперсонала службы в 2019 году «подвергались притеснениям, издевательствам или жестокому обращению со стороны пациентов, их родственников или представителей общественности».

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