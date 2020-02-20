Президент США Дональд Трамп заявил, что привлечение более 1 млн мигрантов из чужих культур навсегда изменило Европу в худшую сторону.

«Я думаю, то, что случилось с Европой, это позор. Позволить иммиграции занять место в Европе — это позор. Я думаю, что это изменило ткань Европы, и если не действовать очень быстро, то она никогда не станет тем, чем была, и я не имею в виду что-либо положительное. Я думаю, что вы теряете свою культуру», — сказал президент США, передает «Интерфакс».

Трамп при этом заявил, что очень любит страны Европы. «Не забывайте, что, по сути, я продукт Европейского Союза, между Шотландией и Германией. Верно? Мой отец из Германии, а моя мать — из Шотландии», — отметил президент США.

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