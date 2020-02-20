Решение о начале операции в Идлибе – прерогатива президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT.

«Решение будет принято президентом на основе оценки ситуации на местах. Режим Асада продолжает атаки в Идлибе. Население в массовом порядке покидает свои дома. Турция стремится предотвратить гуманитарную трагедию в Сирии», — сказал Чавушоглу.

По словам главы турецкого дипломатии, переговоры с Москвой по Сирии пока не дали желаемых результатов. При необходимости может состоятся беседа президентов Турции и России.

Турецкий министр подчеркнул, что радикальные группировки и террористы сконцентрированы в Идлибе именно по вине режима Башара Асада, и именно фактор угрозы терроризма сегодня приводят в качестве довода для атак на зону деэскалации.

Касаясь последних инициатив американской стороны по сближению с Анкарой, Чавушоглу отметил, что США не должны пытаться воспользоваться противоречиями Турции и России.

Желание к нормализации отношений с Анкарой должно быть искренним и не основываться на краткосрочных планах, подчеркнул министр.

Minval.az