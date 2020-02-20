Двое иранцев, у них был выявлен коронавирус нового типа, умерли в среду, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

Представитель Минздрава Киануш Джаханпур написал в твиттере, что «оба пациента скончались в реанимации из-за возраста и ослабленного иммунитета». Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее о смерти пациентов в Куме сообщил городской Университет медицинских наук. «Двое иранцев, у которых ранее сегодня был обнаружен новый коронавирус, скончались от респираторного заболевания», — приводят иранские СМИ слова представителя университета.

Между тем начальник Управления по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ахундов заявил, что в связи с выявленным коронавирусом в Иране на границе на высоком уровне проводятся профилактические мероприятия.

«В настоящее время не только на границе с Ираном, а также на всех контрольно-пропускных пунктах проводится дезинфекция автомобилей, с помощью термовизоров измеряется температура людей. При подозрительных случаях эти люди изолируются», — отметил он.

Minval.az