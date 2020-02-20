Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что некоторые из распространенных без разрешения материалов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (JIT, ССГ) расследования.

18 февраля издание Bonanza Media опубликовало ранее неизвестные документы следственной группы. В частности, там появилась стенограмма беседы независимого корреспондента из Германии Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии о свидетелях, которые видели в небе украинские истребители в день крушения MH17. Второй документ полиции свидетельствует о том, что почти через год после трагедии австралийские эксперты работали с обрезанными изображениями, которые кроме того были отредактированы.

Остальные опубликованные документы описывались как данные голландской разведки, согласно которым сотрудники спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Также сообщалось, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление таких данных «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны». В государственной прокуратуре Нидерландов заявили, что дадут оценку этим данным в зале суда.

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