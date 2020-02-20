Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Умершие были гражданами Японии, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Они были эвакуированы с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.

Напомним, ранее на Diamond Princess в Японии завершился двухнедельный карантин. 19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров из примерно 500 человек.

На борту круизного лайнера находились около 3,6 тыс. человек из 50 стран.

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