Вашингтон поддерживает Анкару в ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб и возлагают на Дамаск и РФ ответственность за эскалацию ситуации в регионе, заявила в среду постпред США при ООН Келли Крафт.

«США поддерживают законный интерес нашего союзника по НАТО — Турции, которая сделала больше, чем какая-либо иная страна, чтобы помочь сирийским беженцам. Мы понимаем ее обеспокоенность дополнительным притоком беженцев — результатом продолжающегося насилия (в Идлибе -ред.)», — сказала она на заседании СБ ООН, передает «Интерфакс».

«Мы безоговорочно отвергаем заявления российских официальных лиц и Москвы, которые несправедливо обвиняют Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никакого сомнения в том, что режим (президента Сирии Башара) Асада и Россия, а не Турция, ответственны за организацию и проведение этого военного наступления», — продолжила она.

Она напомнила, что ранее посетивший Турцию спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заверил Анкару в продолжение поддержки Вашингтона с целью восстановления Идлибской зоны деэскалации и отвода из нее сирийских правительственных сил.

Также Крафт заявила, что «астанинский формат» по Сирии более не работоспособен.

При этом она высказала мнение, что именно ООН должна взять в руки новую инициативу по прекращению огня в Идлибской зоне.

Постпреды ФРГ и Великобритании при ООН Кристоa Хойсген и Карен Пирс поддержали точку зрения, что «астанинский формат» больше не работает.

Minval.az