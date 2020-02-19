Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаез ас-Саррадж объявил о приостановке всех политических, военных и экономических контактов с лидером незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифой Хафтаром.

Об этом, как пишет «Анадолу», ас-Саррадж заявил в эфире телеканала El-Ahrar.

По его словам, решение принято в связи с грубыми нарушениями режима перемирия в Ливии.

Наряду с переговорами под эгидой ООН в формате «5+5» в Женеве, ПНС приняло решение прекратить любые экономические и политические контакты со сторонниками Хафтара, сообщил глава ПНС.

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