Азербайджана и Турция желают, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован не военным, а мирным путем.

Об этом в среду сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По его словам, целью Азербайджана и Турции является урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

«Мы хотим именно этого. Армия Азербайджана способна освободить свою территорию в течение 24 часов. Это правда, однако сбалансированная политика не позволяет этого. Верю, что это дело увенчается успехом», — сказал Айрым.

Он отметил, что армяне оккупировали Карабах, и вопреки воле всего мирового сообщества не желают освобождать от оккупации эти территории .

«Армяне стоят на ногах только благодаря материальной поддержке из Франции, США, некоторых регионов России. Если бы власть в Армении действовало во имя своего народа, любила его, то она отказавшись от оккупации могла бы принять участие во всех крупных совместных проектах Азербайджана и Турции», — подытожил Шамиль Айрым.

Minval.az