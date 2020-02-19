В Лондоне состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020. Мероприятие прошло на O2 Arena. Шоу в третий раз вел комик Джек Уайтхолл, сообщает «Корреспондент».

Открывала мероприятие исполнительница Мейбл. Потом на сцену вышла Билли Айлиш с композицией, которую она с братом написала для нового фильма о Джеймсе Бонде.

Отмечается, что лучшими исполнителями Великобритании стали рэпер Stormzy и певица Мейбл, лучшей группой признали Foals.

Больше всего наград получил Льюис Капальди, который был заявлен сразу в нескольких номинациях.

Список победителей:

Лучший британский исполнитель — Stormzy

Лучшая британская исполнительница — Mabel

Лучший британский сингл — Lewis Capaldi — Someone You Loved

Лучшая британская группа — Foals

Лучший британский альбом -Dave — Psychodrama

Британский прорыв года — Lewis Capaldi

Восходящая звезда — Celest

Лучший иностранный исполнитель — Tyler, The Creator

Лучшая иностранная исполнительница -Билли Айлиш.

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