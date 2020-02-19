В Лондоне состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии BRIT Awards 2020. Мероприятие прошло на O2 Arena. Шоу в третий раз вел комик Джек Уайтхолл, сообщает «Корреспондент».
Открывала мероприятие исполнительница Мейбл. Потом на сцену вышла Билли Айлиш с композицией, которую она с братом написала для нового фильма о Джеймсе Бонде.
Отмечается, что лучшими исполнителями Великобритании стали рэпер Stormzy и певица Мейбл, лучшей группой признали Foals.
Больше всего наград получил Льюис Капальди, который был заявлен сразу в нескольких номинациях.
Список победителей:
Лучший британский исполнитель — Stormzy
Лучшая британская исполнительница — Mabel
Лучший британский сингл — Lewis Capaldi — Someone You Loved
Лучшая британская группа — Foals
Лучший британский альбом -Dave — Psychodrama
Британский прорыв года — Lewis Capaldi
Восходящая звезда — Celest
Лучший иностранный исполнитель — Tyler, The Creator
Лучшая иностранная исполнительница -Билли Айлиш.