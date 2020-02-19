Бортовой самописец («черный ящик») сбитого под Тегераном самолета украинской авиакомпании «МАУ» поврежден.

Об этом заявил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает информагентство IRNA.

«Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный «черный ящик» украинского авиалайнера. После ремонта «черный ящик» будет расшифрован, добавил Хатами», — говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Позднее иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Minval.az