Британке удалили ухо из-за слишком частого посещения солярия. Об этом пишет BBC.

Жительница британского города Болтон Анте Смит регулярно посещала солярий с 14 лет. Процедура стала ее вредной привычкой. При этом британка знала о повышенном риске возникновения рака кожи.

Опасное ультрафиолетовое излучение привело к появлению меланомы в ее левом ухе в возрасте 44 лет.

Смит перенесла две операции, в ходе которых ей удалили ушную раковину, внутреннее ухо, слюнные железы, ближайшие лимфатические узлы и височную кость. На месте левого уха у женщины теперь находится только участок пересаженной кожи.

После этого у британки возникли трудности с вестибулярным аппаратом. Врачи отмечают, что риск возвращения рака очень высок.

Minval.az