Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии. Его цитирует ТАСС.

После наступления боевиков в сирийском Идлибе Москву перестало удовлетворять исполнение сочинских соглашений с Турцией, заявил он. При этом Москва продолжит рабочие контакты с Анкарой, чтобы не позволить ситуации в Идлибе и далее накаляться, добавил Песков.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, наступление может начаться в любой момент.

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