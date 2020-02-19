Соглашение по иранской ядерной программе живо, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства.

«То, что международный суд принимает решение против США и говорит им, что санкции – это ошибка, показывает, что эта сделка по-прежнему жива. Боязнь за обстановку, которую принесет через несколько месяцев ядерная сделка, говорит, что соглашение живо», — сказал Роухани, чье выступление транслировалось иранским телевидением, передает РИА Новости.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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