Археологи обнаружили почти полный скелет неандертальца в пещере Шанидар (Иракский Курдистан), который раскрывает подробности практик захоронения у древних людей, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Находка подтверждает гипотезу, согласно которой неандертальцы практиковали примитивные погребальные обряды, или «ритуалы смерти». Останки представлены верхней частью тела до пояса. Скелет лежал на спине, при этом левая рука находилась под головой. Камень рядом с черепом, раздробленным из-за толстого слоя отложений, мог служить своего рода маркером для неандертальцев, которые совершали повторные захоронения тел. Предварительный анализ указывает на возраст костей в 70 тысяч лет.

Среди десяти фрагментарных скелетов неандертальцев, обнаруженных в пещере Шанидар в 1950-х и 1960-х годах, один был найден со скоплениями пыльцы, смешанной с грязью. Это было истолковано как свидетельство того, что кости, принадлежащие человеку в возрасте от 30 до 45 лет, были похоронены с цветами. Таким образом, находка стала рассматриваться как первое доказательство погребальных традиций у древних людей, хотя были и другие объяснения.

Minval.az