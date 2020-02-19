Представитель Британии при Совбезе ООН Карен Пирс обвинила россиян в постоянной лжи о войне на Донбассе. Об этом она заявила на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 18 февраля, передает Обозреватель.

При этом, Пирс поддержала мирные инициативы украинской стороны. Также Британия осудила Россию за поддержку сепаратистов «ЛДНР», и попытки подорвать суверенитет Украины.

«Россия вместо того, чтобы сдерживать своих марионеток, предоставляет им личный состав и технику. Ничего не делает, чтобы безопасно доставляли гуманитарную помощь на Донбасс. Единственная цель РФ — подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Они хотят, чтобы Москва, а не сами украинцы, определяли будущее Украины», — заявила она. Дипломат добавила, что выборы на Донбассе могут состояться лишь в случае прекращения огня, допуска наблюдателей ОБСЕ и вывода российских войск из Украины.

Minval.az