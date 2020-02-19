Жесткая риторика, которую в свое время в адрес России избрал уже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и привела к военному конфликту в 2008 году. Такое мнение в интервью «Европейской правде» высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, Владимир Путин «крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него — даже не просто нервно, а агрессивно».

«И я считаю, что это стало одной из составляющих того, почему началась российско-грузинская война 2008 года, и это сделало невозможным любые российско-грузинские отношения», — сказал Волкер.

Он отметил, что нынешнее правительство Грузии выбрало другую риторику в общении с Россией.

«Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — сказал дипломат.

Minval.az