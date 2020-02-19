В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Миссии Украины в НАТО в Facebook.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, наступление утром 18 февраля незаконных вооруженных формирований на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в регионе.

«НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений», — заявила Лунгеску.

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