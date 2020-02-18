Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию. Как передает РИА Новости, об этом следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

«Понедельник вошел в историю Финляндии на рынке электроэнергии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час», — говорится в сообщении торговой площадки.

Всю зиму в Финляндии отмечаются рекордно низкие цены на электричество. В январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем годом ранее.

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом, как отмечают эксперты, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов. Тем не менее цена незначительно, но снижается и для бытовых потребителей: так, в январе в городе Тампере они платили за киловатт-час в среднем на 2,29 евроцента меньше, чем в ноябре.

Как отметил представитель электростанции в Тампере Юкка Йоронен, снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договора на более короткие.

«Я бы предположил, что падение цен на биржевую электроэнергию вызвало бум потребителей. Если раньше были популярны длинные контракты, то сейчас ситуация иная», — сказал он изданию Iltalehti.

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