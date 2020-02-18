В СМИ опубликован документ, доказывающий что власти Китая заключают тюрков-уйгуров в так называемые «воспитательные лагеря» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР непосредственно из-за их религиозной и культурной принадлежности.

Соответствующий документ распространило агентство «Анадолу» со ссылкой на Associated Press.

В документе представлены подробные данные о 311 уйгурах, заключенных в лагеря в 2017-2018 годах, и причинах их задержания.

Также приводятся имена свыше двух тысяч их родственников, соседей и друзей, вся личная информация вплоть до номера удостоверений личности, а также информация о том, совершают ли они намаз, читают ли Коран.

О каждом заключенном собрано отдельное подробное досье, в котором указано имя, адрес проживания, номер удостоверения личности, дата и место задержания, информация о семье, религиозной принадлежности и адреса, где он проживал когда-либо. В досье также указана причина задержания и информация о том, выйдет ли заключенный на свободу когда-либо.

Собранная информация доказывает, что власти Китая заключают уйгуров в лагеря не только из-за «политического сепаратизма», но и на религиозной почве. Причиной может послужить посещение уйгуром мечети, длинная борода и количество детей, превышающее дозволенный предел.

При этом родственники задержанных уйгуров чаще всего рискуют попасть в те же «воспитательные лагеря».

Согласно документу, поведение заключенного в «воспитательном лагере» не особо влияет на решение властей о его дальнейшем освобождении. Главным фактором, влияющим на решение властей, является прошлое заключенного и его семьи, его взгляды.

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