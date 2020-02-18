Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможной встрече президентов Турции и Росии Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по ситуации в сирийском Идлибе, если российско-турецкие переговоры в Москве не принесут результата.

Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.

«Если после переговоров в Москве не будет никакого результата, то, возможно, в ближайшие дни состоятся переговоры на президентской уровне», — цитирует Чавушоглу телеканал TRT.

Minval.az