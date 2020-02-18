Американскую актрису Хезер Элизабет Паркхерст изгрызли собаки. Об этом сообщает TMZ во вторник, 18 февраля.

Два питбуля артистки, семимесячный Бейби и восьмимесячный Будда, набросились друг на друга. Когда Паркхерст попыталась их разнять, собаки напали на нее. Актриса была госпитализирована с многочисленными повреждениями, включая раздробление кости, порванные связки и глубокие раны на руке.

Паркхерст оказали необходимую медицинскую помощь, пока она остается в больнице. Ей понадобится около года для полного восстановления от травм.

Отмечается, что актриса не собирается отказываться от собак.

52-летняя Хезер Элизабет Паркхерст снялась в фильмах «Альфа Дог» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 3», а также в сериалах «Лига», «Мелроуз Плейс», «Голова Германа», «Женаты и с детьми».

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