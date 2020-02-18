У берегов ирландского графства Корк село на мель 77-метровое грузовое судно MV Alta под флагом Танзании. Судя по всему, его прибило штормом Деннис. Людей на борту не оказалось, пишет Irish Examiner.

Представитель береговой охраны посчитал происходящее очень странным: «Корабль прошел путь от африканского побережья к западу от испанского побережья, к западу от английского побережья и до ирландского побережья». Отмечается, что такой длинный маршрут для корабля без управления является редкостью.

Попытки найти капитана ни к чему не привели.

Впервые о корабле-призраке стало известно осенью 2018 года, когда он проходил к юго-востоку от Бермудских островов. Считается, что сухогруз MV Alta вышел из строя и экипаж в количестве 10 человек покинул его.

Экологи Совета графства Корк побывали на месте, куда прибило корабль, и не обнаружили видимого от судна загрязнения.

Дальнейшая судьба сухогруза непонятна. Корабль был построен в 1976 году.



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