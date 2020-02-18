Ученые из британского Имперского колледжа Лондона и немецкого Института физики атмосферы предложили изменить высоту полета самолетов ради борьбы с глобальным потеплением, сообщает Environmental Science & Technology.

По их мнению, это позволит сократить вредное влияние авиации на климат на 56%.

Самолеты оставляют в атмосфере инверсионный след из кристалликов льда. Они часами не рассеиваются и не дают теплу отражаться от Земли, а ночью возвращают отражающееся от поверхности тепло обратно.

Оказалось, что избавиться от самых стойких инверсионных следов можно, если немного изменить высоту полета. При этом такая мера затронула бы лишь небольшую часть рейсов, в основном во второй половине дня.

Minval.az