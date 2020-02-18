Эпидемиологическая ситуация в Китае, вызванная вспышкой коронавируса COVID-2019, в апреле должна нормализоваться, заявили китайские власти со ссылкой на прогнозы медицинских экспертов и принятые меры по противодействию эпидемии.

Также в заявлении властей говорится, что пик эпидемии придется на конец февраля, сообщает Росбалт.

Напомним, ранее сообщалось, что к настоящему моменту в Китае от коронавируса COVID-19 скончались 1868 человек, а количество подтвержденных случаев инфицирования выросло до 72436 человек.

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