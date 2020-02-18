Судебные власти Ирана и Ирака подтвердили намерение создать совместный комитет по расследованию обстоятельств убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса,.

Как сообщает агентство IRNA, создание комитета было согласовано на встрече генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери и заместителя генерального прокурора, замглавы Минюста Ирака Дари Джабера Фархуда.

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