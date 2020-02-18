Главный врач больницы «Учан» в городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) во вторник умер от нового коронавируса.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим этого заболевания.

Накануне в китайских социальных сетях появилась информация о смерти Лю Чжимина. Однако позже пост был удален, ряд китайских СМИ опровергли эту информацию. В 09:38 утра вторника журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Однако в 10:30 была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса.

Лю Чжимин родился в 1969 году в провинции Хубэй, в 1991 году окончил медицинский факультет Уханьского университета, специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм, внутричерепных опухолей, цереброваскулярных патологий.

14 февраля также стало известно о смерти медсестры уханьской больницы «Учан». Лю Фань умерла в возрасте 59 лет от нового коронавируса.

Minval.az