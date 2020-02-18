«Разрешение карабахского конфликта исключительно мирным, дипломатическим путем должно оставаться единственно возможным, невзирая на все попытки нынешнего руководства Армении спровоцировать Азербайджан на возобновление активных боевых действий».

Об этом в интервью «Минвалу» заявил основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, российский политолог Виталий Арьков, комментируя итоги дебатов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никол Пашиняном, которая состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



По словам эксперта, с целью неисполнения ранее взятых обязательств армянская сторона раз за разом выдвигает Азербайджану новые, заведомо неисполнимые условия. А это изрядно надоело уже и посредникам из Минской группы ОБСЕ, и они требуют от Еревана приступить к конкретным действиям, добавил он.

«Загнанные собственной политикой в угол Пашинян и Ко заинтересованы в новой войне за Карабах и готовы, как в апреле 2016 года, пожертвовать частью территорий и даже жизнью собственных сограждан, чтобы международное сообщество изменило свое отношение к участникам конфликта и Армения из государства-агрессора превратилась бы в жертву.

В 2016 году похожая авантюра у прежнего руководства Армении не удалась, однако Никол Пашинян считает себя умнее и хитрее. К тому же, вероятно, уже заручился поддержкой по данному вопросу на Западе, который «точит зуб» на Азербайджан за его независимую внешнюю политику, а также отказ участвовать в травле России, Турции и Ирана.

Мюнхенская дискуссия Алиева и Пашиняна показала необходимость переговоров на высшем уровне именно подобного, открытого формата, когда в прямом эфире на весь мир лидеры двух стран обсуждают сложнейшие вопросы, спорят, приводят аргументы и контраргументы, но в итоге приближают мирное решение многолетнего и сложнейшего конфликта», – резюмировал наш собеседник.

Minval.az