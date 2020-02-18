Власти Китая приняли решение уничтожить часть денег, которые были собраны в районах, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса. Об этом сообщает Business Insider. О каком количестве наличных идет речь, не уточняется.

Это коснется банкнот, которые собирали в больницах, на рынках, в автобусах и других местах распространения инфекции, их утилизируют в Гуанчжоу. Также китайский Центробанк распорядился о том, чтобы коммерческие кредитные организации хранили деньги из зараженных районах отдельно. Те банкноты, которые не станут уничтожать, дезинфицируют. Планируется, что деньги будут обрабатывать ультафиолетом и помещать на своего рода карантин на две недели прежде, чем снова запускать в обращение.

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