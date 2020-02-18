Литва окончательно проиграла длившийся почти 8 лет спор с российской компанией «Газпром» на €1,4 млрд. Об этом говорится в сообщении министерство энергетики республики.

Как сообщается, последняя инстанция — Верховный суд Швеции отклонил просьбу литовской стороны о пересмотре невыгодного для нее решения, вынесенного Арбитражным судом Швеции. Многолетняя тяжба по делу о финансовых претензиях к российской компании «Газпром» в размере €1,4 млрд завершилась проигрышем Литвы. Отмечается, что судебные издержки составили €10,5 млн.

Как уточняется, литовская сторона обвинила «Газпром» в том, что российская компания в период с 2004 по 2012 год назначался завышенную цену на импортируемое сырье, пользуясь своим преимуществом монополиста на литовском рынке. Доказать вину «Газпрома» в суде не удалось.

Minval.az