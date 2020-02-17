США поднимают пошлины на самолеты, поставляемые из стран Евросоюза, поскольку спор с ЕС относительно субсидирования авиастроительных компаний остается нерешенным, сообщает «Интерфакс».

С 18 марта 2020 года размер пошлины для самолетов, поставляемых из Франции, Германии, Испании, а также Великобритании, которая покинула ЕС 31 января, будет повышен до 15% с 10%.

Как сообщалось, в прошлом году Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд, приняв решение в пользу Штатов, заявлявших о незаконном субсидировании Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Позднее в этом году ВТО, как ожидается, примет решение по аналогичному иску, поданному ЕС, который обвиняет США в субсидировании авиаконцерна Boeing.

Спор между США и ЕС в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Вашингтон ввел 10%-ную пошлину для европейских самолетов с 18 октября прошлого года, а также 25%-ные пошлины для широкого круга европейских товаров, включая вино, сыр и оливки. Для этих товаров пошлины не изменятся с 18 марта, Штаты лишь подкорректировали список товаров, убрав из него сливовый сок, и добавив кухонные ножи, производимые во Франции и Германии, пишет Dow Jones.

В офисе торгового представителя США ранее заявляли, что пошлины введены для товаров европейского экспорта общей стоимостью $7,5 млрд.

«США по-прежнему открыты к урегулированию спора путем переговоров, которые решат вопрос текущих и будущих субсидий, предоставляемых Airbus Евросоюзом, а также действующими и бывшими членами ЕС», — говорится в заявлении торгового представителя США.

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