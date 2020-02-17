Посадка двухэтажного и самого большого пассажирского самолета в мире в Лондоне во время шторма попала на видео. Из-за сильного ветра самолет сначала «подвис» в воздухе, а потом аккуратно приземлился на землю.

Airbus A380 авиакомпании Etihad прилетел в аэропорт Хитроу, однако из-за шторма «Деннис», настигшего Великобританию 16 февраля, самолет не смог приземлится стандартным способом, а ветер выкатил лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы.

Это уже второй за последний месяц сильный шторм в Британии. Известно, что в южном Уэльсе и Англии «Деннис» вызвал потопы и оползни, около 170 рейсов в аэропортах отменили, порывы ветра достигают 146 км/ч, в северной Англии в городе Йорк из берегов вышла река Уз. Сообщается также минимум о двух погибших.

Minval.az