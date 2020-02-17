Субботняя открытая встреча лидеров Азербайджана и Армении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности стала настоящим поражением армянского премьер-министра Никола Пашиняна – он ссылался на мифы о древней Армении и много раз уличенные в ошибках и лжи источники, не подкреплял свои слова документами и весомыми аргументами, в большей степени строил речь от возражений азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, чем от собственных посылок. Под конец переговоров зал стал смеяться над его словами. Этот факт признали и в Армении, и в армянской диаспоре. Особенно ярко о поражении Никола Пашиняна высказалась в Facebook сопредседатель «Всеармянского национального консенсуса» Лусине Ароян-Далакян, пишет российское издание «Вестник Кавказа».

«Слежу за пресс-конференцией. Мы с позором проиграли. Если бы не была армянкой, то поверила бы Алиеву. Он был хорошо подготовлен, грамотно подобран язык жестов. Пашинян же ни на один вопрос не дал ни одного полноценного ответа, не нанес контрударов», — обратила внимание она.

«Алиев разыграл в свою пользу то, что Карабах находится в составе Азербайджана. Пашинян не имел необходимых знаний в этой области, и его половинчатые ответы поставили его в смешное положение. Он также не смог ничего сказать о невозможности сохранения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Хорошо, что потом подоспел на помощь Тигран Великий. Но победа уже была за Алиевым», — подчеркнула Лусине Ароян-Далакян.

Политик добавила, что Пашинян не стал ничего говорить об истории Ханкенди и упрашивал публику задать ему вопросы о его «микрореволюциях», чем производил жалкое впечатление слабого переговорщика.

Minval.az