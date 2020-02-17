Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности имеет все шансы войти в историю по крайней мере Южного Кавказа. В ее рамках прошла панельная дискуссия, а вернее, открытые дебаты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху. Подобный формат в регионе задействован впервые.

Напомним: мюнхенская дискуссия состоялись на фоне явно «зависших» переговоров. В регионе проходят встречи министров иностранных дел, но вот подготовить и провести встречу первых лиц уже не удается. Саммиты СНГ, встречи НАТО, «Восточного партнерства» или, как сейчас, Мюнхенская конференция, где прежде «на полях» в обязательном порядке проходили такие переговоры, теперь обходятся без них. Вряд ли, конечно, организаторы дебатов первых лиц Азербайджана и Армении вряд ли всерьез рассчитывали, что прямо здесь, под софитами, в режиме онлайн, конфликт будет урегулирован, и в конце панельной дискуссии из ниоткуда возникнет итоговый документ, который тут же подпишут. Но дебаты, новый, беспрецедентный формат, возможно, еще и казались кому-то неплохим способом продемонстрировать и возможности «мюнхенской дипломатии», и то, что диалог по Карабаху скорее жив, чем мертв.

А теперь понятно, что региону действительно не хватало такой вот «теледуэли», где бы лидеры Азербайджана и Армении открыто, в прямом эфире, представили позиции и аргументы. А аудитория — и в Азербайджане, и в Армении, и в «третьих странах», от «десижн-мейкеров», экспертов и журналистов и до широкой публики — получила бы возможность узнать, кто есть кто. И слишком многое указывает на то, что Мюнхенская конференция имеет шансы стать этакой «точкой перезагрузки» переговорного процесса. Потому как после всего того потока лжи, цинизма и маловразумительных ссылок на Тиграна Великого (и это, увы, не ирония) уже не получится не спросить: а имеет ли вообще смысл продолжать переговоры с Арменией, если во главе этой страны стоит такой вот, пардон, персонаж?

Переход в политике на личности — заведомый моветон. Но южнокавказская аудитория не только могла сравнить уверенного, спокойного, с беглым английским и отточенными формулировками, Ильхама Алиева с ерзающим, запинающимся и с трудом подбирающим слова Пашиняном с его ляпсусами и бесчисленными «э-э», «а-а», «гм» и т.д. Важно другое.

Президент Азербайджана четко, аргументированно, со ссылками на нормы международного права и резолюции СБ ООН, изложил позицию Азербайджана. Ильхам Алиев постоянно и прилюдно ловил «народно-революционного премьер-министра» Армении на лжи, причем лжи примитивной и легко разрушаемой. «Аргументы», которые приводил Пашинян, «выбивались», простите, одним щелчком.

Мюнхенские дебаты стали еще одним подтверждением, что Азербайджан переходит в политическое и дипломатическое наступление. Президент Ильхам Алиев не искал «мягких» и удобоваримых формулировок. Глава государства называл происходящее в регионе агрессией Армении против Азербайджанской Республики, говорил об этнических чистках и геноциде в Ходжалы, напомнил не только о вынужденных переселенцах из Нагорного и равнинного Карабаха, но и об изгнании сотен тысяч азербайджанцев из Армении, о том, что Иреван был передан Армении только в 1918 году и что на этот момент большинство населения города составляли азербайджанцы. Да, президент Ильхам Алиев говорит об этом уже не в первый раз. Но теперь эти непривычно жесткие для многих заявления прозвучали на такой площадке, как Мюнхенская конференция. А это уже другая цена вопроса. Ильхам Алиев не оставил сомнений: у Азербайджана нет «жестких формулировок» для внутренней аудитории и «обтекаемых» — для внешнего мира. Более того, Ильхам Алиев публично провел «красные линии» и дал понять, что Азербайджан от своих принципиальных позиций не отступит. И сделал это так, чтобы не оставить пространство для двойного толкования. Глава государства подчеркнул, что мировое сообщество считает Карабах частью территории Азербайджана, подчеркнул, что урегулирование конфликта должно начаться с вывода армянских оккупационных войск с территории Азербайджана, а статус Карабаха не должен мешать территориальной целостности нашей страны. Ильхам Алиев открыто обвинил власти Армении — и прежние, и нынешние — в том, что они на переговорах используют разнообразные уловки, чтобы сохранить статус-кво и не выводить войска, а затем предупредил: «Они считают, что смогут навсегда удержать эти территории. Никогда!»

На этом фоне попытки Пашиняна рассказывать о Тигране Великом вызывали только смех в зале. Когда же Никол Воваевич в очередной раз попытался завести разговор о «самоопределении», Ильхам Алиев его жестко оборвал: «Я не буду говорить о том, что в начале 19 века 70 процентов населения Еревана составляли азербайджанцы. Про самоопределение, то, о чем они все время говорят… Армянский народ уже самоопределился – у них есть армянское государство. Мой совет: найдите какое-нибудь другое место на земле для самоопределения во второй раз, не в Азербайджане».

Дебаты в Мюнхене не оставили сомнений: этой четкой и продуманной позиции Азербайджана Иревану по сути нечего противопоставить. Пашинян пытался озвучивать фейки со ссылкой на «Аргументы и факты», рассказывал о Тигране Великом, Аршакидах и т.д., рассказывать о своих революционных заслугах и развешивать словесные кружева в стиле «я первый армянский лидер, который заявил, что решение должно быть приемлемо для народа Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха». Но за все время дебатов так и не озвучил главного — позиции Армении. За что его сегодня «разносят» уже армянские эксперты.

Но если честно,..то какую позицию мог изложить Никол Воваевич? Заявить, что «Карабах — это Армения, и точка»? И вот с этим «миацумом», пардон, в калашный ряд? Похоже, поварившись немного в большой политике, даже Пашинян уже понял: озвучивать такое за пределами Армении не стоит. Так что дело не только и не столько в слабости Пашиняна как политика. Куда важнее, что у Армении просто нет такой позиции по Карабаху, которую ее лидеры могли бы хотя бы озвучить на международной площадке и потом вернуться в свою страну. Особенно на фоне несомненных успехов Азербайджана, роста авторитета нашей страны и Разгром на дебатах был предопределен, вне зависимости от того, приехал бы в Мюнхен Пашинян, Зограб Мнацаканян, Вардан Осканян (у которого хотя бы нет проблем с английским языком) или еще кто-нибудь.

Но тогда… имеет ли смысл вообще вести переговоры с Арменией? Той самой Арменией, где несколько политических «генераций» на этих самых переговорах просто тянут время и уходят от конкретики? А теперь не могут даже внятно объяснить, как они видят урегулирование конфликта?

Неудивительно, что на этом фоне произошло не просто изменение риторики со стороны официального Баку, поставившее армянских экспертов в тупик (к примеру, экс-министр обороны Армении Артак Закарян был по-настоящему ошарашен: «Азербайджанцы долгое время не могли внести термин «оккупированные территории» даже в документы общественных организаций, а сейчас применяют его на высочайшем уровне, а с нашей стороны ответа нет»). Не просто еще одно подтверждение, что авторитет Азербайджана окреп настолько, что наша страна может позволить себе вот так четко и принципиально озвучивать свою позицию, не опасаясь, что это кому-то не понравится. Мюнхенские дебаты обозначили «точку перезагрузки» переговорного процесса. В Баку не намерены искать способ задобрить Армению, предлагая ей все новые и новые «политические подарки», и тем более не станут жертвовать своими законными правами и территориями. Армении по сути дела публично предъявлен ультиматум: или Иреван переходит к реальному урегулированию конфликта и выводу войск с захваченных азербайджанских земель, или Азербайджан прибегнет к другим вариантам. Где обращение в международные судебные инстанции — далеко не самый жесткий.

И да, мюнхенские дебаты еще и запустили в регионе «обратный отсчет».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az