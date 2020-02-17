Вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге.

Как сообщает газета South China Morning Post, инцидент произошел утром 17 февраля неподалеку от одного из магазинов.

Так три злоумышленника в масках напали с ножом на сотрудника службы доставки и отобрали 50 упаковок с рулонами гигиенического изделия. Сумма нанесенного ущерба превысила одну тысячу гонконгских долларов (219 манатов — ред.).

В полиции отметили, что местные жители могли пойти на преступление на фоне паники из-за нехватки товаров первой необходимости, вызванной вспышкой коронавируса.

Minval.az