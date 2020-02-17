Россия направила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы установить, где находятся подводные кабели связи, соединяющие Европу и США. Об этом пишет The Times со ссылкой на ирландскую полицию.

Предполагается, что агентов направило главное разведывательное управление Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).

По данным правоохранительных органов, российские разведчики искали уязвимые места в кабеле и изучали инфраструктуру порта в Дублине. В 2015 году США заявляли, что Россия направила подлодки в Атлантический океан для изучения подводных кабелей, отмечает The Times.

Ирландские спецслужбы считают, что Россия может использовать страну в качестве базы для сотрудников разведки. Один из британских военных экспертов отметил, что российскую сторону могут интересовать крупные технологические компании, которые находятся в Дублине.

Minval.az