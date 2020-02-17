Президент США Дональд Трамп требовал убить сына основателя «Аль-Каиды» Хамзу бен Ладена. Об этом рассказал источник телеканалу NBC.

При этом существовали более серьезные террористические угрозы. Решение президента объяснили тем, что Трамп таким образом уничтожит одного из лидеров боевиков, а также устранит «символическую связь» с отцом бен Ладена.

По словам источника, с таким заявлением глава государства выступал в первые годы президентства, несмотря на представленный ЦРУ список потенциально опасных террористов. По его мнению, позиция Трампа объяснялась тем, что он «никогда не слышал» о находящихся в список личностях.

Также среди главных террористических целей главы Белого дома был ликвидированный в октябре 2019 года в ходе американской спецоперации лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади.

США объявляли награду до миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. В июле 2019 года стало известно о смерти сына «террориста номер один». Однако тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена и имеют ли к этому отношение спецслужбы США. В сентябре 2019 года Трамп заявил, что бен Ладен был убит в результате американской спецоперации.

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