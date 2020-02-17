Британия переживает второй сильнейший шторм за месяц. В прошлое воскресенье «Киара» привела к затоплениям по всему королевству, а сейчас «Деннис» вызвал потопы и оползни в Англии и на юге Уэльса.

На юге Уэльса реки вышли из берегов, и в одной из них в воскресенье выловили тело мужчины.

Спасатели эвакуируют жителей в местах, где потопы угрожают жизни людей.Дома затопило и в Англии. Местные жители рассказывают, что шторм налетел, как торнадо, передает Би-Би-Си.

Жителей 594 населенных пунктов в Англии предупредили об угрозе затопления — это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Около 170 рейсов были отменены в воскресенье, это нарушило планы как минимум 25 тыс. пассажиров.

Местами порывы ветра достигают 146 км/ч. Движение поездов было отменено на десятках направлений в южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии.



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