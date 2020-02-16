Стрельба произошла в ночном клубе в Хартфорде в американском штате Коннектикут.
Как сообщает Cи-Эн-Эн жертвой стрельбы стал 28-летний мужчина. Еще четверо были ранены.
Стрельба произошла в ночном клубе в Хартфорде в американском штате Коннектикут.
Как сообщает Cи-Эн-Эн жертвой стрельбы стал 28-летний мужчина. Еще четверо были ранены.
Дата: 2020/02/16 22:16
Раздел: Мир, Происшествия
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