Первая группа женского спецназа пополнила ряды жандармерии ВС Турции.

Двадцать женщин прошли 20-недельные курсы бойца спецназа в одной из военных частей в районе Фоча провинции Измир, передает агентство «Анадолу».

В рамках курсов, стартовавших в сентябре 2019 года, были отработаны навыки на психологическую и физическую выносливость, включающие изнурительные марш-броски, длящиеся по нескольку дней, практически без отдыха и с минимальным количеством воды и пищи. Женщины провели 61 ночь на открытой местности, обучались стрельбе из различных видов оружия.

Каждый сотрудники спецназа обучен работе с топографическими картами, оказанию первой медицинской помощи, навыкам рукопашного боя.



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