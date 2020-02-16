Москва и Пекин поддерживают хороший уровень отношений с Тегераном, несмотря на санкции Вашингтона, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани в ходе пресс-конференции.

«Наши отношения с Китаем всегда находились на хорошем уровне. В текущих тяжелых условиях санкций и тяжелом давлении, который оказывается на народ Ирана, правительство Китая сохранило дружественные отношения, в особенности по сохранению ядерной сделки, международным переговорам, в Совбезе ООН. По тем вопросам, по которым мы должны быть вместе, Китай и Россия сохранили очень хорошие отношения с Ираном», — сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Говоря о ближайших перспективах ядерной сделки, он указал, что ничего с ней не произойдет, однако призвал европейские страны выполнять взятые на себя обязательства. В таком случае, вновь повторил президент, Иран вернется к выполнению своих.

Minval.az