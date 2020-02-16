Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что западные страны теряют свое глобальное влияние, передает РИА «Новости».

По мнению министра, Западу доверяют все меньше из-за его непризнания компромиссов.

«Вторая причина уменьшения влияния Запада в том, что он начал разрушать собственные принципы, на которых стоит, — демократии, прав человека. Стали проявляться исламофобия и политика двойных стандартов», — добавил Чавушоглу.

Он также отметил, что Азия набирает силу, поскольку контролирует половину мировой экономики. В связи с этим, Западу необходимо пересмотреть свою политику.

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